Zum Lachen hatten die Bürgermeister Johann Fritz (l.) und Gerhard Stolz in Sachen Arztstelle nicht viel. Nun hoffen sie auf eine neue und rasche Lösung © Michaela Egger

Es hatte sich abgezeichnet, und seit 29. März ist es fix. Die für den Raum Krakau-Ranten im Bezirk Murau vorgesehene Ärztin, mit der es bereits einen Kassenvertrag gab, wird ihren Dienst nicht antreten.



Wie die Kleine Zeitung berichtete, wollte Sophie Roy in Ranten eine Ordination eröffnen. Nach einigen Verschiebungen war der 6. Mai als Termin dafür vorgesehen. „Sie hatte das auch fix vor, aber es sind einige Dinge im Hintergrund passiert, die zu dieser Entscheidung geführt haben“, heißt es aus dem Umfeld der Ärztin, die selbst nicht öffentlich Stellung nehmen will.



Die Ärztin fühlt sich vor allem vom Krakauer Bürgermeister Gerhard Stolz schlecht behandelt. Er habe mehrmals im Hintergrund gegen sie agiert, was der Bürgermeister aber bestreitet.



Nachdem der bisherige Arzt Siegfried Samberger mit 29. März seine Ordination in Krakaudorf geschlossen hat, steht die Region nun ohne praktischen Arzt da. Die Patienten müssen nach Schöder, Murau, Tamsweg oder noch weiter entfernte Orte ausweichen. Die rund 2700 Bürger im Raum Krakau fragen sich nun, wie lange dieser Zustand anhalten soll.



„Das Ausschreibungsverfahren geht jetzt zurück an den Start“, sagt Peter Schmidt, Bezirksärztevertreter und Vorstandsmitglied der steirischen Ärztekammer, auf Anfrange der Kleinen Zeitung. Realistischer Termin für den Start eines neuen Arztes sei Anfang Juli – sofern sich Bewerber finden.



Hier ist wiederum der Krakauer Bürgermeister Gerhard Stolz guter Dinge: „Ich habe die Zusage der Ärztin Monika Schober, die in unserer Gemeinde ein Haus gekauft hat, dass sie sich bewerben wird.“

Die Neuausschreibung erfolgt für Krakaudorf, so wie es auch bei der vorigen Ausschreibung der Fall war. Die Verlegung ins einige Kilometer entfernte Ranten erfolgte auf Wunsch der nun ausgeschiedenen Ärztin Sophie Roy.



Rantens Bürgermeister Johann Fritz kann damit leben: „Die Entwicklung ist zwar sehr schade für uns, aber wichtig ist, dass die Region wieder eine ärztliche Versorgung hat.“ Er wollte Roy eine Etage im Gemeindeamts-Gebäude zur Verfügung stellen. „Wir hätten das bis Mai hingekriegt, haben aber bisher zum Glück nichts dafür investiert“, so Bürgermeister Fritz.



Dass sich Ärzte nach bereits erfolgter Vergabe einer Kassenstelle doch anders entscheiden, ist laut Ärztekammer-Vertreter Peter Schmidt übrigens nicht ungewöhnlich: „Früher war das exotisch, heute kommt es immer wieder vor.“

