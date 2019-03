Facebook

Major Rudolf Steinacher verstarb mit nur 60 Jahren © Peter Haselmann

Die Murauer Bürgergarde trauert um ihren Kommandanten: Rudolf "Rudi" Steinacher verstarb am Montag nach schwerer Krankheit im 61. Lebensjahr. Steinacher führte die Bürger- und Schützengarde 30 Jahre lang an, war zuletzt auch Obmann-Stellvertreter und Major. Seinen ersten großen Auftritt absolvierte er am Roten Platz in Moskau, er begleitete die Garde in den vergangenen Jahren zu vielen Auslandsterminen.

