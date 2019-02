Ihr Schicksal bewegt die ganze Steiermark: Für Amelie und ihre Familie gingen nicht nur zahlreiche Spenden ein, auch Burgschauspieler Peter Simonischek stellt sich heute in den Dienst der guten Sache.

Kleine, große Kämpferin: Amelie wiegt bereits 860 Gramm © kk

"Dieser Brief hat uns auf unglaubliche Weise berührt“, sagen Burgschauspieler Peter Simonischek und seine Frau, die Schauspielerin Brigitte Karner. Sie meinen jenen Brief, den die an Krebs erkrankte Maria P. verfasst hatte. Sie starb zwei Tage nach der Geburt ihrer Tochter Amelie.

