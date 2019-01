Facebook

710 Gramm wog Amelie bei ihrer Geburt. Aktuell sind es 790 - und es werden täglich mehr © Privat

Zwei Tage lang konnte Maria ihre kleine Tochter im Arm halten. Sie küssen, sie umarmen, ihr alles sagen, was eine Mama ihrem Kind mit auf den Weg geben will. Mehr Zeit war den beiden nicht vergönnt. Am 3. Jänner kam Amelie auf die Welt, am 5. Jänner schlief Maria S. im Krankenhaus friedlich ein – das tragische Ende eines jahrelangen Leidenweges.

