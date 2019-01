Reportage aus Hohentauern"In einem Notfall zögern wir nicht"

Hohentauern bleibt weiter von der Außenwelt abgeschnitten. In dieser Notlage hält die Gemeinde eisern zusammen.

Lagebesprechung der Lawinenkommission am Sonntag © Sarah Ruckhofer

Wäre die Lage nicht so prekär, man könnte sich in einem Wintermärchen wähnen: Meterhoch bedeckt der Schnee die sanften Almwiesen oberhalb von St. Johann am Tauern, verschneite Bäume säumen den Weg. Wo sich sonst Verkehrskolonnen auf der B 114 Richtung Trieben drängen, herrscht nun Ruhe. Die Stille ist allumfassend – und sie trügt.

