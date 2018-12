Erstmals seit Bestehen kann die Dreikönigsaktion in Judenburg heuer nicht flächendeckend stattfinden, Interessierte müssen sich anmelden. In der Steiermarkt gibt es gesamt kaum Nachwuchssorgen.

13.000 Sternsinger sind Jahr für Jahr in der Steiermark unterwegs, am Bild eine Gruppe aus Eibiswald © kk

Für viele Steirer sind sie untrennbar mit der Weihnachtszeit verbunden: Von 27. Dezember bis 6. Jänner ziehen quer durchs Land wieder Sternsinger von Tür zu Tür, bringen Segenswünsche und sammeln für den guten Zweck.

Der beliebte Brauch muss heuer in Judenburg allerdings erstmals seit Bestehen umorganisiert werden: „Leider wird es nicht möglich sein, die Dreikönigsaktion flächendeckend durchzuführen“, so Birgit Edlinger-Schauperl vom Organisationsteam. Zum ersten Mal müssen sich Interessierte aus dem Einzugsgebiet der Pfarre St. Nikolaus vorab anmelden, um von den „Königen“ Besuch zu bekommen. „Uns als Pfarre ist es wichtig, dass all jene, für die der Besuch der Heiligen Drei Könige eine lieb gewordene Tradition ist, auch heuer besucht werden.“ Das neue Konzept wird nun offensiv kommuniziert, kein Judenburger soll vom Fernbleiben der Sternsinger überrascht werden.

