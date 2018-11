Am Tag des Gymnasiums (9. November) demonstriert das BG/BRG Knittelfeld, es versteht sich als starker Partner für Stadt- und Regionalentwicklung, kooperiert mit Wirtschaft, Industrie, Sport.

Die Direktorin posiert mit Schülern der sechsten Klassen vor der Schule mitten in der Stadt © BG/BRG Knittelfels

Körper und Geist, das so wichtige Duo, eine unverzichtbare Zutat auch für Bildungseinrichtungen: Deshalb ist Ursula Schriefl stolz, dass „ihr“ BG/BRG das einzige Gymnasium im Murtal mit einer eigenen Sportklasse in der Unterstufe ist. „In der Oberstufe wird der Schwerpunkt Sport weitergezogen“, rührt die Direktorin die Werbetrommel, skizziert weitere Schwerpunkte: Kulturwelten, Medientechnik und Informatik. Überhaupt mag Schriefl die Werbetrommel gar nicht verstummen lassen – trifft sich anlässlich des „Tag des Gymnasiums“ morgen. Eine weitere Besonderheit kommt Knittelfeld selbst zugute. Die große Schule mitten in der Stadt trägt zur Belebung bei, versteht sich als Teil des innerstädtischen Gefüges. Für die Direktorin bilden Bildung, Regional- und Stadtentwicklung das aufstrebende Triumvirat eines starken Miteinanders.

