Maxlaun-Bilanz„Einer der erfolgreichsten Märkte bislang“

Vier Tage Traumwetter: der Maxlaun war ein voller Erfolg © Sarah Ruckhofer

"Ich kann dem Herrgott nur danken für das Wetter, das er uns geschenkt hat“, frohlockte am Montag Niederwölz’ Bürgermeister Albert Brunner. Vier Tage perfektes Marktwetter liegen hinter der Gemeinde. „Es war einer der erfolgreichsten Märkte, die wir je gehabt haben. Das hat der Ort selten so erlebt“, so Brunner. Auch die Rückmeldungen der Aussteller seien positiv, „es sind viele Geschäfte abgeschlossen worden am Wochenende“. Für den neuen Gemeindechef war es „ein wirklich glücklicher Einstand. Aber damit so etwas gelingt, müssen alle mithelfen. Wir haben ein super Team“. Genau lassen sich die Maxlaun-Besucher mangels Eintrittskarten nicht abschätzen. Bilder aus dem Hubschrauber und Zählungen auf den Parkplätzen lassen aber die Vermutung zu, dass „mehr als 80.000 Besucher“ in Niederwölz zu Gast waren.

