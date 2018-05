Facebook

Ulrike Buchacher und Michael Schiestl laden zum Jubiläum © Sarah Ruckhofer

Seit 150 Jahren begleiten Bezirkshauptmannschaften das Leben der Bürger in Österreich. Anlässlich dieses Jubiläums laden die steirischen Behörden in den kommenden Wochen zu gänzlich unterschiedlichen Veranstaltungen. „Wir wollten keinen klassischen Festakt und keinen Tag der offenen Tür“, erklärt Bezirkshauptfrau Ulrike Buchacher. „Dafür möchten wir in Diskussion treten mit jenen Menschen, die mit uns tagtäglich in Berührung kommen.“

