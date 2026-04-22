Die Zeltweger „Ainova“ ist fixer Bestandteil des Murtaler Veranstaltungskalenders – und dennoch bietet die Messe im Sportzentrum regelmäßig Neues: Zum ersten Mal gibt es einen eigenen Muttertagsbrunch mit allerlei Köstlichkeiten. Schon zum zweiten Mal gibt es Modellflieger zu bestaunen.

Hoch in den Lüften

Die Fortsetzung ist dem Erfolg des Vorjahres geschuldet: „Die Ainova Air ist wirklich sehr gut angekommen“, freut sich Messeleiter Christian Feuchter. Bei der Modellflugshow werden Segelflieger ebenso wie Oldtimer-Flugzeuge, Hubschauber oder Jets im Modellformat zu sehen sein. Mehr als 60 Piloten sind an Ort und Stelle, darunter vier Weltmeister. „Die Highlights heuer sind sicher die Saab 105, die Alouette 3 und der Saab Draken“, verrät Herbert Gasperl, der Gestalter des Flugprogramms. Auf die großen und kleinen Gäste warten ebenso zwei Flugsimulatoren.

Mit der Flugshow bekam die Messe im Sportzentrum nicht nur eine neue Attraktion, sie zog im Vorjahr auch viele neue Besucher an: „Modellfluginteressierte aus ganz Österreich sind zu uns gekommen. Die Schau ist mittlerweile weit über das Aichfeld hinaus bekannt“, so Feuchter. Auch zur Freude der Aussteller: Die Modellflugbegeisterten flanieren ebenso gerne durch die Halle, um an den Ständen etwas zu kaufen, weiß der Messeleiter.

Lukullische Köstlichkeiten zum Muttertag

Zum ersten Mal steht indes ein „mundARTbrunch“ im Muttertagszelt auf dem Programm. „Wir bieten dafür am Samstag und Sonntag direkt am Flugfeld eine Reihe von Köstlichkeiten an“, erzählt Gastronom Heinz Liebmann. Buchbar ist der Brunch bis 5. Mai auf www.diefestemacher.at.

Ein gemeinsames Wochenende

An die 15.000 Besucherinnen und Besucher kamen im Vorjahr. Passt das Wetter, hofft Bürgermeister Günter Reichhold heuer auf noch mehr. Wobei ihm vor allem eins wichtig ist: „Dass die Leute zusammenkommen und das Sportzentrum an diesem Wochenende ein Ort der Begegnung wird.“