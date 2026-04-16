Die Geigerin Martina Miedl ist am Sonntag, 19. April, zu Gast in der Sendung „Gesprächsstoff“ auf Radio Steiermark. Die 30-Jährige aus der Gaal hat den Sprung zu den Wiener Philharmonikern geschafft – einem der renommiertesten Orchester weltweit.

Der Weg dorthin war nicht selbstverständlich: In ihrer Familie spielte Musik kaum eine Rolle; den Wunsch nach Geigenunterricht musste sie sich als Kind erst erkämpfen. Es folgten zehn Jahre Ausbildung im Murtal sowie Studien in Hannover und Wien. 2020 setzte sie sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren durch und wurde nach der Probezeit fix ins Orchester aufgenommen.

Heute steht Miedl regelmäßig in der Wiener Staatsoper auf der Bühne und ist mit den Philharmonikern international unterwegs, von Europa bis nach Asien und in die USA. Besonders schätzt sie die Möglichkeit, beim traditionsreichen Neujahrskonzert mitzuwirken.

Im Gespräch mit Moderator Daniel Neuhauser gibt sie Einblicke in ihren Berufsalltag, spricht über Probenarbeit und Konzertreisen sowie über Unterschiede beim Publikum. Außerdem erzählt sie, warum ihr Richard Wagner mehr abverlangt als Wolfgang Amadeus Mozart und welche Rolle ihre steirischen Wurzeln bis heute spielen.



Die Sendung ist am Sonntag ab 9.04 Uhr auf Radio Steiermark zu hören.