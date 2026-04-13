Zum Wunschkonzert lud der Musikverein Bretstein unter Kapellmeister Alfred Größing. Die Bewohner der Region konnten ihre Musikwünsche kundtun und Wunschonkel Harald Lerchbacher las sie dann beim Konzert vor.

Am Programm standen weitere neun Musikstücke von der „Herz-Schmerz-Polka“ bis zum „Griechischen Wein“. Geehrt wurden Sarah Lerchbacher und Sabrina Haingartner mit dem Ehrenzeichen in Bronze für 10 Jahre, Melanie Fratzl mit dem Ehrenzeichen in Silber für 15 Jahre und Christoph Haingartner mit dem Verdienstkreuz in Bronze am Band. Die Fördernadel in Silber erhielt Peter Mandl und Harald Lerchbacher das Ehrenkreuz in Silber.

Für humoristische Einlagen sorgte Peter Mandl.

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