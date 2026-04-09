Das Versteckspiel scheint vorbei. In einem Clip, den Hamilton selbst geteilt hat, sitzt Kardashian an seiner Seite, während der Ferrari-Star in Tokio eine spektakuläre Driftfahrt hinlegt. Am Steuer eines Ferrari F40 lässt der siebenfache Weltmeister die Reifen qualmen, Kardashian verfolgt das Geschehen vom Beifahrersitz aus sichtlich entspannt und mit einem breiten Lächeln.

Unterlegt ist das Video mit einem augenzwinkernden Kommentar. „Es geht wieder los! Tokyo Drift Vol. III“, schreibt Hamilton und spielt damit auf die Filmreihe „The Fast and the Furious: Tokyo Drift“ an.

Schon seit Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte über eine Beziehung der beiden. Gemeinsame Auftritte und Paparazzi-Fotos hatten die Spekulationen zuletzt weiter angeheizt. Offiziell bestätigt ist die Liaison zwar nicht, doch die neue Aufnahme gilt vielen Fans als deutliches Signal.

Auch in der Formel-1-Welt sorgt das mögliche Paar für Gesprächsstoff. Beobachter spekulieren bereits, ob Kardashian künftig häufiger an der Rennstrecke auftauchen könnte. Ein möglicher Auftritt beim Österreich-Grand-Prix am Red Bull Ring Ende Juni wäre zumindest denkbar, auch wenn konkrete Hinweise fehlen.

Lewis Hamilton 2025 am Red Bull Ring: Bringt er heuer Kim Kardashian mit nach Spielberg? © GEPA pictures

Fest steht: Die Aufmerksamkeit ist dem Duo sicher. Während Motorsport-Fans gespannt auf die nächsten Rennen blicken, verfolgen auch Kardashian-Anhänger die Entwicklung mit großem Interesse. Sollte sie tatsächlich öfter im Fahrerlager auftauchen, könnte das der Formel 1 ein völlig neues Publikum erschließen.

Beide Stars sind medienerfahren, wenn es um ihr Privatleben geht. Hamilton war viele Jahre mit Nicole Scherzinger liiert, ihm wurden zudem Beziehungen mit Rihanna und Shakira nachgesagt. Kardashian wiederum war unter anderem mit Kanye West verheiratet und sorgte auch mit ihrer Beziehung zu Pete Davidson für Schlagzeilen.