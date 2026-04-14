Vor rund 25 Jahren wurde die ISO-M Isoliertechnik GmbH gegründet. Wie der Name verrät, ist das Unternehmen im Bereich der Kunststoffabdichtung tätig. Oder besser in den vielen Bereichen der Kunststoffabdichtung. Denn ob Flachdächer, Speicherteiche, Mülldeponien oder Biotope: Wo nichts durchsickern soll, braucht es eine Abdichtung.

Vor einigen Jahren übersiedelte der Betrieb von St. Peter ob Judenburg nach Fohnsdorf. 2022 wurde die Firma vom ursprünglichen Gründer an die Habau Group verkauft, die ihren Sitz in Oberösterreich hat. Seither ist Thomas Santner Geschäftsführer. Im Unternehmen tätig ist er bereits seit 2005, entsprechend kennt er die Branche in- und auswendig.

Durchgeführt werden sowohl kleine als auch große Projekte. „Wir machen alles, was mit Folien zu tun hat“, sagt Santner. Vom Carport bis zum Industriehallendach, vom Schwimmteich im Garten bis zum Speicherteich für Beschneiungsanlagen in großen Skigebieten. „Wir decken das gesamte Spektrum gut ab.“

Aktuelle Projekte sind etwa ein Flachdach in Baden bei einer großen Molkerei oder am Flughafen in Wien. Und wie funktioniert nun etwa so eine Industriedachabdichtung? „Zuerst kommt die Dampfsperre, dann die Dämmung und danach die Dachhaut, also die Folie, die verschraubt oder verdübelt wird und an Ort und Stelle verschweißt“, erklärt der Geschäftsführer. Das Material sei im Laufe der Jahre immer besser geworden: „Das Problem momentan ist, dass in den letzten Wochen alles viel teurer geworden ist“, spielt Santner auf immense Preissteigerungen durch den Krieg in Nahost an. Das Material stammt von unterschiedlichen Herstellern.

Belastung und Wetter

Zehn Mitarbeiter sind bei dem Isolierspezialisten tätig. Die einzige Frau arbeitet im Sekretariat. Die Branche ist eher männerdominiert, die körperliche Belastung hoch. Zudem müssen die Bauwerkabdichter wetterfest sein, denn gearbeitet wird immer unter freiem Himmel. Regnen darf es allerdings nicht: „Die Dichtheit der Nähte kann dann nicht mehr gewährleistet werden.“ Und auch die Temperaturen dürfen nicht zu tief sein: „Schweißen dürfen wir bis fünf Grad plus.“

Die Mitarbeiter der ISO-M sind eine eingeschworene Truppe, einer ist sogar von Beginn an dabei. Die Fluktuation ist gering. Auch privat versteht man sich gut. Wie die Zukunft aussieht, will man größer werden? „Wir haben momentan die optimale Größe“, findet Santner. Im Schnitt ist man gleichzeitig auf zwei bis drei Baustellen unterwegs.

30.000 Quadratmeter

Die Einsatzdauer auf den Baustellen hängt klarerweise von der Größe des Projekts ab. Bei einem Speicherteich in Annaberg-Lungötz mit rund 30.000 Quadratmetern war man etwa sechs Wochen an Ort und Stelle.