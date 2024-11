Am Freitagnachmittag, dem 29. November, kam es in einem Judenburger Mehrparteienhaus zu einer starken Rauchentwicklung, ausgelöst durch einen defekten Zentralheizungsofen. Gegen 16 Uhr wurden Feuerwehr und Rettung alarmiert.

Die Feuerwehr Judenburg stellte die Sicherheit im Gebäude wieder her, während die Rettungskräfte eine 66-jährige Bewohnerin ins LKH Knittelfeld brachten. Ein 68-jähriger und ein 30-jähriger Bewohner blieben unverletzt. Der betroffene Ofen wurde durch einen Rauchfangkehrer gesperrt.