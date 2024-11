„Wünsche haben wir viele, aber wir können uns vieles ganz einfach nicht leisten“, sagt Bürgermeister Thomas Kalcher bei der jüngsten Gemeindeversammlung in Murau. Das Thema Finanzen spielt an diesem Abend eine große Rolle, denn der Stadtchef will verdeutlichen, warum sich nicht alles umsetzen lässt, was sich die Bürgerinnen und Bürger vielleicht wünschen. Wie viele andere Gemeinden kämpft auch Murau mit der gesamtwirtschaftlichen Lage, sinkenden Ertragsanteilen und hohen Sozialkosten. Das wirkt sich auf das Budget aus. Konnte die Stadt im Gesamthaushalt der vergangenen Jahre ein positives Jahresergebnis ausweisen, wird das im laufenden Jahr nicht der Fall sein.