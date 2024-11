Zur Neueröffnung von Bipa wurde in Knittelfeld geladen. Das Geschäft ist in der Wiener Straße entstanden, Altbestand wurde entsprechend adaptiert. „Als Drogeriefachhändler mit den österreichweit meisten Standorten sind wir stolz darauf, für unsere Kundinnen und Kunden in Knittelfeld ab sofort unsere neue Filiale im innovativen Layout zu betreiben“, so die Bipa-Geschäftsführer Markus Geyer und Andreas Persigehl anlässlich der Eröffnung.