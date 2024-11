„Steirer Brauch, Herzlichkeit, Steirer G’wand, G’müatlichkeit, hilfreich sein, alle Zeit, das ist der Oberlandler Freud.“ Mit diesem Spruch und einem herzlichen „G’sund“ begrüßte Großbauer Werner Brunner vlg. Teichbauer die Ballgäste am 16. November im Kulturhaus Knittelfeld. Der traditionelle Oberlandlerball soll auch ein klares Zeichen für soziale Wärme und Nächstenliebe sein – mit dem Erlös unterstützt man in Not geratene Menschen im Murtal.