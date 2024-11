Wer in arger finanzieller Not ist, kann darauf hoffen, bei der KPÖ in der Knittelfelder Friedensstraße auf Hilfe zu stoßen. Immer wieder werden Menschen vorstellig, die in eine prekäre finanzielle Lage kommen und um Geld bitten. Die KPÖ zahlt das aus ihrem Sozialfonds, in den mit einem Mandat ausgestattete Politiker einen Teil ihres Gehalts einzahlen.