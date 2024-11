„Mir ist das in ganz Mitteleuropa noch nie begegnet“, sagt Markus Egg, ehemaliger Leiter des Römisch Germanischen Zentralmuseums in Mainz. Der renommierte Archäologe ist angetan von den aktuellen Ergebnissen einer geophysikalischen Prospektion, die im Raum Pöls-Oberkurzheim durchgeführt und am Dienstag, 12. November, präsentiert wurde.