Nachdem der Eliteliga-Auftakt des EV Zeltweg mit der 2:4-Pleite beim Titelverteidiger LE Kings in der Sporthalle Leoben daneben gegangen ist, soll schleunigst Wiedergutmachung her. Dafür bietet sich der Samstag, 19. Oktober, an: An diesem Tag findet die Saison-Heimpremiere gegen die Bullen aus Weiz statt.