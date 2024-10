Der Bedarf an Technikern, die sich mit künstlicher Intelligenz (KI) auskennen, steigt. Die HTL Zeltweg reagiert auf den Mega-Trend. Verstärkt thematisieren will man den Bereich „Soziale Robotik und KI“. Es geht also nicht nur darum, was die Technologie kann, sondern dass Algorithmen, Maschinen und Roboter auch so etwas wie Moral brauchen. Der Abschätzung der Folgen der künstlichen Intelligenz widmet Direktor Arno Martetschläger ebenso einen Schwerpunkt. In seinem Lehrerteam engagieren sich Maschinenbau-Abteilungsvorstand Jürgen Schiffer sowie Bautechnik-Abteilungsvorstand Bartholomäus Reiter besonders für das Thema. Koordiniert wird das Projekt von Religions- und Ethiklehrerin Lisa Stolz.