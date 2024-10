Eine im gesamten Zeitlauf „winzige“, nur ein paar Monate andauernde, Abweichung erlaubte sich Thomas Vallant in seinem beruflichen Leben. In Wahrheit dreht sich beim gebürtigen Kärntner aber seit fast 20 Jahren alles um ein einzelnes Industrieunternehmen. Startet er bei Sandvik am US-Standort in Pennsylvania einst als Assistent des Werkstättenleiters, wird aus dem heute 39-Jährigen sukzessive selbst eine Führungskraft.

Seit Mitte des Jahres steht Vallant nun der Zeltweger „Sandvik Mining and Construction GmbH“ als Geschäftsführer vor. Der Standort, spezialisiert auf Vortriebs- und Gewinnungsmaschinen, gilt als gewichtiger Teil der schwedischen Unternehmens-Gruppe mit ihren in Summe mehr als 40.000 Mitarbeitern. Eingesetzt werden die Murtaler Großmaschinen im Abbau von Mineral- und Erzlagerstätten sowie in der Entstehung von Verkehrstunneln. Immer wieder sorgt das Konzern-Kompetenzzentrum für „Schneidende Gesteinsbearbeitung“ dabei für technologische Standards. Eines dieser wegweisenden Produkte, eine gigantische Bergbaumaschine, sorgt jetzt für einen Großauftrag. Aber dazu etwas später mehr.

Sandvik-Chef Thomas Vallant © Nick Fröhlich

Beginnen wir zunächst mit der Vorgeschichte, die bis zu einem Dezembertag im Jahre 2008 zurückreicht. Damals spricht Sandvik nämlich erstmals mit einem potenziellen Kunden über die speziellen Anforderungen an ein spezielles Maschinensystem, das es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gibt. Thomas Vallant sollte das Projekt von Beginn weg begleiten.

Der mögliche Kunde ist eine große Nummer. Im wahrsten Sinne des Wortes, gilt der australische Konzern BHP doch als eines der weltgrößten Bergbauunternehmen. Das gerade dabei ist, sich zu diversifizieren. Dafür nimmt BHP gehörig Geld in die Hand. 10,5 Milliarden US-Dollar (9,6 Milliarden Euro) investiert der Konzern, um in der kanadischen Provinz Saskatchewan eine der weltweit größten Kali-Minen – immer wieder ist sogar von der möglicherweise größten die Rede – in Kraft zu setzen. Ist die Anlage erst einmal komplett hochgefahren, sollen alljährlich 8,5 Millionen Tonnen Kaliumcarbonat produziert werden. Das wiederum gilt als essenzieller und begehrter Grundstoff für die globale Düngemittelindustrie.

1500 Tonnen Material pro Stunde

Und hier schließt sich der Kreis. Denn für die Anforderungen im Jansen-Bergwerk entwickelt Sandvik in Zeltweg über Jahre hinweg ein System, in dessen Zentrum der „MF460 borer miner“ steht. Ein Gigant, der sich mit 260 Tonnen Gewicht und 14 Meter Länge durch die Mine bewegt und mehr als 1500 Tonnen Material pro Stunde verarbeitet. Die „Benchmark“ der Industrie, also gewissermaßen die vormalige Spitzenleistung, wurde dadurch „verdoppelt“, wie es vom Unternehmen heißt. Viel Hirnschmalz steckte man im Murtal – knapp 100 der rund 540 am Standort Beschäftigten arbeiten in der Konstruktion – aber auch in die automatisierte „Abförderung“. Zum Einsatz kommt Technologie, die man „erstmals im Untertage-Bergbau“ einsetzt, wie Thomas Vallant schildert.

Schon 2022 brachte das Jansen-Projekt dem Murtaler Traditionsunternehmen den größten Einzelauftrag in der Geschichte, als BHP vier Untertage-Abbausysteme bestellte. Jetzt legen die Australier noch einmal nach – und abermals springt für Sandvik ein Auftrag in Höhe von „200 Millionen Euro“ heraus, wie es im Gespräch mit der Kleinen Zeitung heißt. Drei Systeme werden diesmal gebaut und geliefert, 2028 und 2029 sollen sie in Kanada den Betrieb aufnehmen.

Für den Murtaler Standort sind derlei Nachrichten, in Zeiten einer Industrie-Rezession im Land, freilich ein Segen. „Unsere Produktionsstunden sind auf Rekordniveau“, sagt Thomas Vallant. Mit Blick auf den Auftragseingang wisse man darüber hinaus schon heute, dass man diese Anzahl „auch im nächsten Jahr wieder brauchen werden“.