Zahlreiche Murtalerinnen und Murtaler litten in den vergangenen Tagen unter einem Magen-Darm-Infekt. Vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der benachbarten Firmen Voestalpine und Sandvik waren betroffen. Die Unternehmen in Zeltweg liegen an einem Standort und haben noch eine Gemeinsamkeit: einen Brunnen am Industriegelände. Laboruntersuchungen haben wie berichtet Stämme des Escherichia-coli-Bakteriums im Trinkwasser als Ursache festgestellt. Das öffentliche Wasserleitungsnetz war nicht betroffen.