Mit großer Leidenschaft hat die Judenburgerin Margit Ergert ihr Sprachinstitut „Ideum“ in der Judenburger Kaserngasse aufgebaut und über fast 20 Jahre betrieben. Doch am Ende war ihr Lebenswerk nicht mehr wirtschaftlich: Vor Kurzem ging das Familienunternehmen in Konkurs, die Schließung wurde bereits gerichtlich angeordnet. Alles, was sich in den Büroräumlichkeiten befindet, wird derzeit auf der Auktionsplattform Aurena versteigert – von Laptops und Handys über Bürosessel und Küche bis hin zu Vorhängen und Mistkübeln.