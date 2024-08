„Wir wollen keinen Fleckerlteppich mehr, sondern zusammenhängende Radwegenetze“, so Verkehrslandesrat Anton Lang anlässlich der Eröffnung eines neuen Radwegs in Knittelfeld. Dabei handelt es sich um eine Anbindung vom Murradweg über Apfelberg in die Knittelfelder Innenstadt. Im Zuge der Arbeiten wurden auch Kreuzungen entschärft, unter anderem durch Druckknopfampeln. Zudem habe man die Oberflächenwasser-Problematik im Bereich der Eisenbahnunterführung verbessert, wie Bürgermeister Harald Bergmann berichtete. Ebenfalls hervorgehoben wurde bei der Eröffnung, dass im Rahmen des Projekts 50 Bäume gepflanzt worden sind. Die Trennung von Rad- und Gehweg würde für mehr Sicherheit sorgen.