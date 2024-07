1,3 Kilometer – so lange ist jener Radweg, der nun zwischen Feistritz und Fentsch gebaut wird. Er ist der erste Abschnitt einer Route, die im Endabbau 32,6 Kilometer umfasst und sich durch das ganze Aichfeld zieht. Zwölf Städte und Gemeinde beteiligen sich in Summe an der „Murtal-Magistrale“, die am Ende von Feistritz bis Thalheim führen soll – und die im Endausbau auch an Bahnhöfe und Haltestellen wie jene in Fentsch-St. Lorenzen oder Thalheim angebunden sein sollen.