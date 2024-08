Forderungen an die zukünftige Bundesregierung stellt die obersteirische SPÖ noch vor der Nationalratswahl im Herbst. Und zwar indem sie in der letzten Nationalratssitzung im September noch Entschließungsanträge mit Punkten einbringt, die auch die Obersteiermark betreffen. Der scheidende Nationalratsabgeordnete Max Lercher meint, die Region sei in den vergangenen Jahren „aufs Abstellgleis geschoben“ worden.