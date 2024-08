Was so ein Landeshauptmann in einem Wahlkampf alles durchmachen muss. Nach einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag im Judenburger Eissalon „Il Gelato“ fordert ihn ein Journalist auf, für ein Video ein Eis zu bestellen. Also ordert Christopher Drexler ein Zitroneneis und sagt in die Kamera, dass es wunderbar schmeckt.