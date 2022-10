Asfinag-Ausstellung: Wenig Kritik, aber viele Fragen zu S 36-Lückenschluss

Großes Interesse Mittwochabend an der Asfinag Planungsausstellung zum vierspurigen Lückenschluss zwischen Judenburg und St. Georgen. Grundsätzliche Kritik am Ausbau ist verhallt, im Detail hakt es aber noch an mehreren Stellen.