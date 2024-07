Das beste Bier kommt aus Spielberg: Kürzlich wurden in Linz die Ergebnisse der 20. Staatsmeisterschaft der Biere bei der Preisverleihung der Austrian Beer Challenge (ABC) verkündet. Staatsmeistertitel in 20 Kategorien wurden an die besten gewerblichen Brauereien und Hobbybrauer des Landes verliehen.