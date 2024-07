Tagwache vier Uhr Früh. Während die letzten Formel 1-Fans noch von den Partys auf den Campingplätzen heimwanken, sind die ersten am Sonntag bereits am Weg zur Rennstrecke. Der Styrian Green Carpet ist Jahr für Jahr ein Fixpunkt im Rahmenprogramm. Zwei Stunden lang flanieren dabei Fahrer über den grünen Teppich vor dem Welcome Center am Red Bull Ring, posieren für Selfies und geben (im besten Fall) geduldig Autogramme. Einziges Manko: Wer wann kommt, oder wer überhaupt kommt, ist eine Überraschung. Magdalena aus Wien ist zur Sicherheit schon drei Stunden vor Beginn vor Ort gewesen: „Ich wollte einfach in der ersten Reihe stehen.“ Wenige Meter weiter warten Hans und Michael aus Bludenz in der prallen Sonne. Ihr Ferrari-Trikot leuchtet mit dem Sonnenbrand um die Wette, „heute haben wir aber Sonnencreme eingepackt“.