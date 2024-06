Spätestens mit dem Auftritt von Herbert Kickl Ende Mai in Knittelfeld musste es auch jedem neutralen Beobachter klar sein: Da ist etwas in Bewegung für die FPÖ. Trotz regnerischen Wetters kamen rund 700 FPÖ-Fans auf den Hauptplatz der roten Eisenbahnerstadt, dafür musste die Partei nicht einmal groß mobilisieren. „Verlasst euch nicht auf Umfragen, ihr müsst uns ankreuzen!“, rief Kickl damals von der Bühne. Dem folgten die Wähler bei der EU-Wahl reichlich: Von Knittelfeld über Spielberg, Zeltweg, Fohnsdorf und Judenburg gibt es in allen rotregierten Aichfeld-Gemeinden blaue Mehrheiten.