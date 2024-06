6,37 Millionen Menschen waren bei der EU Wahl 2024 in Österreich wahlberechtigt, 55.999 durften im Murtal wählen, 22.415 wiederum in Murau. Hier erfahren Sie ab 23 Uhr alle Ergebnisse der beiden Bezirke und seiner Gemeinden.

Im Bezirk Murtal waren für die EU Wahl 2024 insgesamt 55.999 Personen wahlberechtigt, um 2051 weniger als noch bei der Europawahl 2019. Gewählt werden konnte in insgesamt 91 Wahllokalen. Unter den Wahlberechtigten sind 422 Auslandsösterreicher und 120 Unionsbürger, also wahlberechtigte Angehörige anderer EU-Staaten. 9542 Wahlkarten wurden ausgestellt. Die Listensechste der ÖVP, Isabella Kaltenegger aus der Gemeinde Gaal, kämpft um ein Mandat in Brüssel.

Im Bezirk Murau waren mit 22.415 Wahlberechtigten steiermarkweit am wenigsten Menschen zur Urne gerufen, außerdem gibt es in Murau mit nur 23 auch die wenigsten Wahllokale. Verglichen mit 2019 sind es nochmals – um 777 Personen – weniger. 4235 Wahlkarten wurden ausgestellt. Von den Wahlberechtigten sind 212 Auslandsösterreicher und 99 Unionsbürger.

Ab etwa 23 Uhr finden Sie hier die vorläufigen Ergebnisse für alle Gemeinden der Region, von Stadl-Predlitz über Neumarkt und Spielberg bis Judenburg und Knittelfeld.

Rückblick auf die Europawahl 2019

Die Wahlbeteiligung im Bezirk Murtal lag bei der EU-Wahl 2019 bei 54,4 %. Die auch 2024 kandidierenden Parteien kamen auf folgende Ergebnisse: ÖVP 33,9 %, SPÖ 30,1 %, FPÖ 20,4 %, Grüne 7,8 %, Neos 6,0 % und KPÖ 1,2 %.

Im Bezirk Murau gaben 54,9 % der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Die Grünen erzielten dort damals mit 7,0 % ihr schlechtestes Ergebnis. Die ÖVP holte 46,7 %, die SPÖ 18,4 %, die FPÖ 20,1 %, die Neos 6,7 % und die KPÖ 0,6 %.