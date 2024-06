„Die Ehe von Franz und Dorothea P. war zerrüttet. Seit Jahren gab es Streit, der oft in Tätlichkeiten ausartete. Die Gendarmerie musste mehrmals eingreifen.“ So schreibt die „Murtaler Zeitung“ am 1. Juni 1978 über den „Mord an 75-jährigen Franz P.“: „Der Kopf des Opfers war so entstellt, dass die Kriminalbeamten anfangs nicht sicher waren, ob es sich um Fremdeinwirkung oder Selbstmord mit einer Sprengkapsel handelt.“