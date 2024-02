Was tut eine junge, alleinerziehende Mutter, die nicht für ihr beeinträchtigtes Kind sorgen kann? Eine Frage, die im Jahr 1926 sicherlich anders zu beantworten war als in der heutigen Zeit. “Gestern nachts wurde durch Kriminalbeamte des Sicherheitsbüros eine 20-jährige Küchengehilfin verhaftet, die vor einigen Monaten in Not und Bedrängnis ihr damals zirka zehn Monate altes Kind in die Mur geworfen hat, so daß es den Tod fand“, liest sich ein Artikel in „Die Illustrierte Kronen Zeitung“ vom 29. September 1926 auf Seite zwei.