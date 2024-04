Im Murtal gab es vor Jahrzehnten folgende Berichterstattung über einen Vorfall in Judenburg-Murdorf zu lesen. Maria L. sei durch Hiebe mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf, die eine Zertrümmerung des Schädels zur Folge hatten, getötet. Andere Verletzungen, welche die 67-jährige Bäuerin aufwies, dürften ihr von den im Stall frei herumlaufenden Schweinen zugefügt worden sein. Die Bäuerin wurde im Vorraum zum Stall, unterhalb der Tennstiege, tot aufgefunden.“ So steht es in der „Murtaler Zeitung“ vom 6. Oktober 1962, auf Seite 2.