„Es war einmal in Wirklichkeit vor ungefähr 89 Jahren, da begab es sich im Aichfeld, dass im Laingerwald in der Nähe von Zeltweg dieser Mann seit zwei Tagen zwischen Gestrüpp und Bäumen wehklagend umherstolpert und aus dem Wald nicht hinausfindet. Sein Rufen verhallt in den Ästen der Bäume oder versinkt in den Wellen des vorbeifließenden Mur-Flusses. Die Schmerzen des Mannes werden merklich größer und seine Rufe, die keinen Empfänger haben, verzweifelter. Der Mann versucht an den Fluss heranzukommen, um dort seinen Durst zu stillen. Im Wasser könnte er auch seinen Kopf kühlen, der wie Feuer brennt. Er könnte seine Hände waschen, die sich glitschig anfühlen. Der Mann weiß, dass es Blut ist, das beständig aus seiner Schläfe tropft. Er schreit ständig um Hilfe, ohne Rücksicht darauf, ob es tiefe Nacht oder heller Tag ist. Die Zeit ist ihm verloren gegangen, so wie ihm die Orientierung verloren gegangen ist.“