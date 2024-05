Die Vorfreude auf die Fußball-Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) ist bei vielen Menschen groß. Wer die Spiele mit Gleichgesinnten verfolgen will, kann dies etwa in Knittelfeld tun. Denn dort wird wieder zum „Public Viewing“ geladen, am Hauptplatz werden auf Riesen-Videowall alle Spiele gezeigt. Schon in der Vergangenheit sei das „Public Viewing“ in der Innenstadt Publikumsmagnet gewesen, wie Bürgermeister Harald Bergmann bei der Präsentation heuriger Sommer-Veranstaltungshöhepunkte betonte.