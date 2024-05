Die Feuerwehren Knittelfeld und Apfelberg reagierten schnell auf einen Wohnhausbrand am 2. Mai in Knittelfeld: Gegen 14.40 Uhr brach das Feuer in der Küche aus. Unter schwerem Atemschutz bekämpften 26 Feuerwehrleute den Brand im ersten Stock. Dank ihres schnellen Einsatzes wurde das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht. Zusätzlich musste das teilweise verrauchte Stiegenhaus belüftet werden. Nach einer Stunde war der Einsatz von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei abgeschlossen.