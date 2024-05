Vorerst unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 2. auf den 3. September 2023 das Kellerfenster eines Einfamilienhauses in Knittelfeld auf und gelangten so hinein. Sie durchsuchten die Räume und erbeuteten Bargeld, Goldschmuck sowie Goldmünzen im niedrigen sechsstelligen Eurobetrag.