Aktuell touren viele Politikerinnen und Politiker aus der Landes- und Bundespolitik durch die Bezirke Murtal und Murau – was wohl nicht zuletzt am Wahljahr 2024 liegt. Unter das Motto „Frau und Wirtschaft“ stellte etwa Ministerin Susanne Raab ihre Stippvisite im Bezirk Murau am Donnerstag. Programmpunkt eins: der Besuch bei „Plan Factory“ im Gewerbepark. Mehr als die Hälfte der 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fertigungsunternehmens sind Frauen. „Bei uns geht es sehr viel um Geschicklichkeit und Geduld“, erläutert Geschäftsführerin Felicitas Kohler.