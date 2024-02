Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch in einem Forstgebiet in Wasserleith, einem Ortsteil der obersteirischen Gemeinde St. Marein-Feistritz. Nachdem es schon länger Beobachtungen über einen möglichen Geweih-Dieb gab, hielt ein Jäger am Mittwochvormittag einen Verdächtigen im Bereich einer Wildfütterung an. Der Mann trug laut Polizei eine Sturmhaube, um nicht erkannt zu werden. Der Jäger wies sich als Aufsichtsorgan aus. Doch der 61-jährige Murtaler, der zwei Abwurfstangen (Geweihe) bei sich hatte, versuchte zu flüchten. Damit nicht genug: Nach Angaben der Polizei habe er versucht, den Jäger über ein steiles Gelände zu stoßen.