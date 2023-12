Eine Lösung für eine psychiatrische Kassenstelle für den Bezirk Murau zeichnet sich ab. Bei einer Pressekonferenz der ÖGK in Wien wurde auch die Situation in Murau thematisiert. Eine der 100 neuen Kassenstellen, die vom Bund zugesagt wurden, soll in den Bezirk kommen. Man habe bereits mit dem in St. Lambrecht ordinierenden Wahlarzt Elmar Kainz Kontakt aufgenommen, hieß es. Das bestätigt der Psychiater gegenüber der Kleinen Zeitung: „Ich habe diese Information telefonisch bekommen, was mich natürlich sehr freut, weil der Bezirk diese Stelle dringend braucht.“