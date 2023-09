Loch auf, Loch zu ist im Gesundheitswesen momentan eine gängige Strategie. Der Bezirk Murau bekommt das jetzt in einem sehr heiklen Bereich zu spüren. Mit Thomas Köck ist seit einigen Monaten ein renommierter Facharzt für Neurologie und Psychiatrie in Pension. Er gehört zu einer Generation, in der diese beiden Fächer in einem Studium vereint waren. Das hat sich geändert, inzwischen sind die Fachausbildungen für Neurologie und Psychiatrie getrennt. Die Stelle in Murau wurde zweimal erfolglos für Neurologie ausgeschrieben. Am 14. September endet die Frist für die dritte Ausschreibung, bisher hat sich noch niemand gemeldet.