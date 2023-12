Der jüngste großflächige Stromausfall im Raum Murtal-Murau hat Schwächen in der Infrastruktur gezeigt. So auch, dass viele Pflegeheime nicht mit Notstrom versorgt sind. SPÖ-Landtagsabgeordnete Gabriele Kolar aus Judenburg fordert nun eine „gesetzliche Grundlage, die uns hilft, eine adäquate Notstromversorgung in den verschiedenen Bereichen von vornherein sicherstellen zu können“, wie es in einer Aussendung heißt.

Grundlage für neues Gesetz

Auf Landesebene brauche es nun „eine Evaluierung der Geschehnisse“. Technische Anforderungen müssten als Grundlage für ein neues Gesetz formuliert werden, damit Senioren und Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen mögliche künftige Stromausfälle ohne große Sorgen bewältigen könnten. Den Feuerwehren und vielen Mitarbeitern in Pflegeheimen sei es zu danken, dass es diesmal glimpflich ausgegangen ist.

Beim Land Steiermark heißt es dazu wie berichtet, man habe eine „diesbezügliche Passage im neuen Pflege- und Betreuungsgesetz aufgenommen“, das aber den Gesetzgebungsprozess erst durchlaufen müsse.