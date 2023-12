Nach dem großen Stromausfall im Bereich Murtal und Murau wird natürlich auf allen Ebenen Bilanz gezogen, so auch in den Krankenhäusern. „Der Stromausfall hat auch das LKH Murtal zum Teil betroffen. Die Notstromversorgung hat ausgezeichnet funktioniert – wir waren zu keinem Zeitpunkt stromlos“, so Thomas Hofer, technischer Direktor bei der Kages.