Die Nachtgastronomie in Judenburg ist nicht mehr das, was sie einmal gewesen ist. Das ganze Land ist von diesem Trend betroffen (wir berichteten). Geändertes Ausgehverhalten seit Corona, Teuerung, fehlende Mitarbeiter: Viele Lokale mussten in den vergangenen Monaten schließen. Doch in der Weihnachtszeit – bis in den Fasching hinein – soll wieder mehr Leben in die Judenburger Nächte einkehren: Am 1. Dezember, also zeitgleich mit der Eröffnung des Christkindlmarkts, öffnet ein Teil der Nachtgastronomie in Judenburg wieder seine Tore.