Der Countdown für die Skisaison 2023/24 läuft - Anlass für die Skigebiete landauf, landab Neuigkeiten zu verkünden. Und diese sind für die 13 Skigebiete, die gemeinsam den Mur-Mürz-Top-Skipass anbieten, jedenfalls positiv: „Die Nachfrage ist in den vergangenen sechs bis sieben Jahren stark gewachsen“, weiß Karl Fussi vom Skigebiet Kreischberg, 42 Prozent Plus seit 2018. 2100 Wintersportler haben sich allein im Vorjahr den Pass geholt, um zwischen der Turrach und dem Stuhleck, der Mariazeller Bürgeralpe und dem Salzstiegl die Pisten hinunterzusausen. 88 Lifte und Seilbahnen sowie 247 Pisten- bzw. Routenkilometer stehen zur Verfügung. Viele Gäste kommen aus der Region, doch immer mehr auch aus dem Raum Graz, Niederösterreich oder Wien. Laut Fussi trägt die Breite des Angebotes wesentlich zur Attraktivität des Passes bei: „Wir haben kleinere Skigebiete, solche, die professionelle Trainingsmöglichkeiten anbieten, Skigebiete, die nahe an den größeren Städten liegen oder in deren Nähe es Ferienhäuser gibt.“