Ein Golfplatz in der Steiermark: Frösche quaken, ein Coach erklärt verschiedene Abschlagsmöglichkeiten über eine Wasserstelle, das Wetter könnte schöner nicht sein. All das kann man sich bequem von zu Hause aus ansehen - möglich macht das ein interaktives und realitätsnahes 360-Grad-Web-Erlebnis, erstellt vom Murtaler Marco Eltner und seinem Team von „ems360 Digital“.

Corona als „Geburtshelfer“

Marco Eltner, vielen Murtalerinnen und Murtalern bekannt als Gründungsmitglied der Band „The Sting Project“ und Prokurist von „eltner marketing services“, stand Anfang 2020 vor einer Herausforderung. „Durch Corona wurde uns das Stoppschild aufgestellt“, erzählt er. Beide Standbeine der Eltner‘schen Marketing-Firma, Tourismus und Event-Promotion, waren durch die Pandemie auf unbestimmte Zeit unbeweglich gemacht. Das Team beschäftigte sich intensiv mit dem Thema „Virtual Reality“ - im August 2022 erfolgte nach eineinhalb Jahren Entwicklungsarbeit die Gründung der „ems360 Digital GmbH“, gemeinsam mit Vater Wolfgang Eltner, ehemals Geschäftsführer von Tourismus Steiermark, Wilfried Winter aus Leibnitz als Mitgesellschafter und Christian Grünwald als Technical und Creative Director. Ein weiterer Mitarbeiter sowie Freelancer nach Bedarf sind ebenfalls in dem Unternehmen tätig. Unternehmenssitz ist die Grazer Griesgasse. Sowohl beim „Sting Project“, als auch „eltner marketing services“, ist Eltner nach wie vor tätig.

Perfekte Ergänzung

„Unser Anspruch war, in Zeiten, in denen es nicht möglich war, zu reisen, genau das zu ermöglichen“, so Eltner. Die bekannte 360-Grad-Experience fand er öde, er wollte Geschichten erzählen. So entstanden animierte Panoramen, etwa der Alpe Adria Trail für die Region Friuli-Venezia Giulia und Kärnten Tourismus. Weitere Kunden sind etwa die Österreichischen Bundesforste, für die man einen Wald-Blick aus Fuchs-Perspektive ermöglichte, oder Steiermark Tourismus, die kürzlich einen 360-Grad-Adventskalender aus dem Hause Eltner präsentierten. Durch einen Klick werden diese Panoramen lebendig - man kann quasi virtuell in einem Hotelzimmer stehen und über einen Button direkt seinen dortigen Aufenthalt buchen. Eltner sieht das Angebot nicht als Konkurrenz, sondern als perfekte Ergänzung beziehungsweise als zusätzliches Alleinstellungsmerkmal zu bestehenden Websites.